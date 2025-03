James Storm: Schlemmerei vor Schlägerei in der Lugner City

Ex-TNA-World-Champion James Storm kämpft am Samstag bei der Lugner City Trophy im legendären Einkaufszentrum. Davor gab's ein kulinarisches Schmankerl für den Wrestling-Star.

"Sein Kampfgewicht sind 105 Kilo und die muss er bis mindestens Samstag halten", schmunzelt Marcus Vetter Obmann von Wrestling Wien, über seinen diesjährigen Kampfchampion.

So konnte Vetter für die heurige "Lugner City Catch Trophy" keinen geringeren als den amerikanischen Ex-Weltmeister "Cowboy" James Storm gewinnen. "Einer der weltbesten Wrestler soll Wien wieder an die guten alten Heumarktzeiten erinnern und das Kampfspektakel in Wien wieder etablieren", hoffen die Veranstalter. Bevor Storm jedoch im Ring seine Kontrahenten verprügelt oder selbst Schläge kassiert, ging’s zur letzten Stärkung in den Marchfelderhof.

Fastenzeit ist für Storm ein Fremdwort. Proteine und Kohlenhydrate beherrschen den Speisplan und sollen seine Muskelmasse erhalten.

5.000 Kalorien am Tag

Mit Lachsfilet, Zucchini Linguine und Bergen von Erdäpfeln und Gemüse wurde Küchenchef Christian Langer vor eine große Herausforderung gestellt.

Immerhin heißt es, ein Tagessoll von 5.000 Kalorien zu erreichen. Der Catcher, der aller Frauen Herzen höherschlagen lässt, war von dem Ambiente so angetan: "Ich habe noch nie so ein verrücktes Restaurant gesehen."

Dazu versprach er nach dem Kampf im Lugner Ring, seinen Sieg hier zu feiern. "Diese optimistische Selbsteinschätzung wünsche ich mir einmal", scherzt Hausherr Peter Grossmann und spendierte zum Dessert eine süße Kalorienbombe in Form einer Nougat-Schokolade-Nuss-Topfentorte.

Weniger herzlich wird's dann im Ring bei der Catch Trophy! Für Kurzentschlossene gibt's noch Karten auf pratercatchen.at