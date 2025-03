Klingers deklassieren Olympiasieger

Österreichs Beachvolleyball-Team Nr.1 schlägt sensationell die Olympiasiegerinnen Ana Patrícia Ramos/Duda Lisboa 19:21, 21:13, 15:8.

Dorina und Ronja Klinger stehen beim ersten Elite-Turnier der Volleyball World Beach Pro Tour 2025 im mexikanischen Quintana Roo in der „Round of 12“. Die Schwestern schlugen am Donnerstag sensationell die brasilianischen Olympiasiegerinnen Ana Patrícia Ramos/Duda Lisboa 19:21, 21:13, 15:8. Klinger/Klinger waren vor Saisonstart mit den Brasilianerinnen auf Trainingslager.

Der Erfolg über Ana Patrícia/Duda brachte ihnen Platz 1 im Pool E ein. Zum Auftakt hatten die Spielerinnen des win2day Beach Volley Team Austria die Gewinnerinnen des Challenge-Turniers in Progreso, Valentina Gottardi/Claudia Scampoli aus Italien, 21:19, 21:18 besiegt. Die Klingers sind seit Montag Weltranglisten-10. – ein neues Karriere-Hoch.

Dorina: "Können es noch nicht glauben"

Dorina Klinger zum Erfolg über die Olympiasiegerinnen von Paris 2024: „Das ist der absolute Hammer. Ana Patrícia/Duda sind the Best of the Best. Heute ist uns alles aufgegangen. Wir haben schon im ersten Satz sehr gut gespielt, im zweiten hat Ronja unglaublich serviert. Auch die Block-Defense war richtig stark. Im Tie-Break haben wir weiter gut serviert, frech angegriffen, unser Sideout-Spiel war sehr konstant. Wir können es noch nicht ganz glauben, sind einfach mega happy.“

Nächstes Match heute Nacht

Die nächsten Gegnerinnen der Klingers werden am Freitag, 20 Uhr, im Duell zwischen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen und den US-Amerikanerinnen Chloe Loreen/Corinne Quiggle ermittelt.

Auch Dressler/Waller in Zwischenrunde

Christoph Dressler und Philipp Waller haben bei ihrem allerersten gemeinsamen Elite-Turnier nicht nur die Qualifikation gemeistert, sondern auch ihr Auftaktspiel im Main Draw gewonnen. Die Progreso-4. bezwangen am Mittwoch die US-Amerikaner Tri Bourne/Evan Cory 21:15, 17:21, 16:14 und am Donnerstag die Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher 16:21, 21:18, 15:13. In der Nacht auf Freitag verloren Dressler/Waller gegen Chaim Schalk/James Shaw (USA) 22:20, 20:22, 6:15 und stehen als Gruppenzweite in der Zwischenrunde.

Timo Hammarberg/Tim Berger haben den Einzug in den Hauptbewerb verpasst. Die win2day BVT Austria-Youngsters mussten sich Jonas und Benedikt Sagstetter aus Deutschland 20:22, 18:21 geschlagen geben.

Im Gegensatz zur vergangenen Saison spielen 2025 bei Elite-Turnieren nicht 16, sondern 24 Teams im Main Draw. In der Gruppenphase kommt heuer das „Modified-Pool-Play“-Format anstelle des „Round-Robin“-Formats zur Anwendung.