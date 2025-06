LeBron James macht weiter! NBA-Legende vor historischem Rekord

Basketball-Ikone LeBron James denkt noch lange nicht ans Aufhören! Mit 40 Jahren zieht der Superstar seine Mega-Option bei den Lakers und schreibt damit NBA-Geschichte.

LeBron James hängt noch ein Jahr dran: Der 40-jährige Ausnahmeathlet bleibt den Los Angeles Lakers auch in der kommenden Saison treu. Wie sein Agent Rich Paul am Sonntag gegenüber dem US-Sender ESPN bestätigte, nutzt James seine Vertragsoption und kassiert satte 52,6 Millionen Dollar Gehalt (rund 44,9 Mio. Euro).

Damit wird "King James" als erster Basketballer überhaupt in seine 23. NBA-Saison starten, ein Meilenstein, den vor ihm noch niemand erreicht hat. Nur noch 50 Spiele fehlen ihm, um den Allzeit-Rekord von Robert Parish zu knacken.

Titeltraum trotz Lakers-Umbruch

"LeBron will weiter um den Titel spielen", betonte Agent Paul gegenüber ESPN. Auch wenn der Klub im großen Umbruch steckt, glaubt James offenbar an eine realistische Chance auf den fünften Ring seiner Karriere. Zuletzt scheiterte er mit den Lakers früh in den Play-offs an Minnesota.

Seit 2018 spielt James in L.A., sein bislang letzter Meistertitel datiert aus dem Corona-Jahr 2020. Zuvor holte er die Larry O’Brien Trophy bereits mit Miami (2012, 2013) und Cleveland (2016). Klar ist: Auch mit 40 bleibt LeBron James der größte Showman der NBA!