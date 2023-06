Leichtathletik-Asse feiern Aufstieg bei European Games

Österreichs Leichtathletik-Team hat bei den European Games in Polen den angestrebten Aufstieg aus Division 3 sicher geschafft.

Die rot-weiß-rote Equipe hielt am Schlusstag in Chorzow mit gesamt 473,50 Punkten hinter Irland (494) Rang zwei, auch das drittplatzierte Israel (434) wird 2025 in Madrid in Division 2 dabei sein. Team-EM-Medaillen gibt es nur in der für Freitag bis Sonntag angesetzten Division 1. Allerdings werden auch über die Divisionen Einzelmedaillen vergeben.

Nach drei österreichischen Disziplinen-Siegen am Dienstag und deren vier am Mittwoch wurden es am Donnerstag zwei. Victoria Hudson siegte im Speerwurf mit 60,27 m überlegen, die über 400 m ebenfalls für die WM in Budapest qualifizierte Susanne Gogl-Walli setzte sich über 200 m durch. Zweite Ränge holten Hochspringer Lionel Afan Strasser, Speerwerfer Matthias Lasch, Andreas Vojta über 5.000 m und die Mixed-Staffel über 4 x 400 m. Markus Fuchs belegte über 200 m Rang drei.

"Es waren perfekte drei Tage für uns", resümierte ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler. "Unser junges, aber sehr professionelles Team hat viele tolle Leistungen erbracht. Alle haben abgeliefert, als es darauf ankam." Während sich Hudson freute, über 60 m geworfen zu haben, setzte sich Gogl-Wall mit 23,09 Sek. auf Rang zwei von Österreichs ewiger Bestenliste über 200 m, hinter Karin Mayr-Krifka (22,70). Auf das EM-Limit für Rom 2024 fehlten ihr nur neun Hundertstel. In der Staffel über 4 x 400 m fixierten Alessandro Greco, Lena Pressler, der für Nikas Strohmayer-Dangl eingesprungene Leo Kohldörfer und Gogl-Walli in 3:22,46 Min. österreichischen Rekord.

Plank holt erste Medaille

Karateka Bettina Plank hat auch bei den dritten European Games eine Medaille sicher. Nach Silber 2015 in Baku und Gold 2019 in Minsk zog die Vorarlbergerin am Donnerstag in Polen in der Kumite-Klasse bis 50 kg unbesiegt in das Semifinale ein. Die 31-jährige Olympia-Dritte von 2021 gewann in Gruppe B gegen die Polin Marita Depta 5:1, gegen die Ukrainerin Kateryna Krywa 4:1 und gegen die Zypriotin Iren Kontou 1:0. Alle Semifinalistinnen haben eine Medaille sicher.

In Österreichs Kletter-Team bei den European Games hat es am Donnerstag eine Änderung gegeben. Wie zuletzt für den Heim-Weltcup in Innsbruck musste Jan-Luca Posch für die Titelkämpfe in Polen wegen einer Fingerblessur absagen. Eine Belastungsprobe brachte dem Tiroler Gewissheit: "Ich habe gemerkt, dass ich noch nicht für einen Wettkampf bereit bin." Posch bereitet sich nun auf die WM vor. Seinen Platz in Tarnow nimmt der 16-jährige Jugend-Vizeeuropameister Ilja Auersperg ein.