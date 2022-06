Dadic gibt Saisoneinstand im Siebenkampf

Mehrkämpferin Ivona Dadic wird am Wochenende in Craiova (Rumänien) im Rahmen der Balkan-Meisterschaften in der Leichtathletik ihren Saison-Einstand im Siebenkampf geben.

Die Qualifikation für die WM im Juli in Eugene (US-Bundesstaat Oregon) ist ihr nur noch theoretisch zu nehmen, ihr Punktekonto ist dank Platz vier bei der Hallen-EM in Torun und acht bei Olympia in Tokio gut gefüllt. 20 Athletinnen und Athleten aus Österreich messen sich in Rumänien mit der Konkurrenz. Über 400 m hofft Susanne Walli der WM einen Schritt näher zu kommen. Um die EM-Teilnahme im August in München geht es beispielsweise für 100-m-Sprinter Markus Fuchs und Stabhochspringer Riccardo Klotz. Hoffen darf auch die Frauenstaffel über 4 x 100 m, 16 Startplätze gibt es in Bayern.