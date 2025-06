Mega-Überraschung! AEW-Superstar beim Prater Catchen

Riesige Überraschung beim Prater Catchen! US-Star Mercedes Moné - auch als Sasha Banks von der WWE bekannt - tauchte aus dem Nichts auf und gewann den Damen-Titel.

Die Cousine von Rapper Snoop Dogg ist aktuell bei All Elite Wrestling unter Vertrag und ist auf einer Mission: Sie will weltweit so viele Titel wie möglich erringen.

Die sechsfache WWE-Damen-Championesse kam als Mega-Überraschung in den Prater - und nimmt auch den Gürtel mit nach Amerika! Sie besiegte Lexa Valo und Mila Smidt in einem spontan angesetzten Triple-Threat-Match um den Titel.

"Ich habe ja gesagt, erstmals kommt eine US-Wrestlerin in den Prater. Die Überraschung soll auch eine Belohnung für unsere treuen Fans sein, die sich immer rechtzeitig Karten sichern - und man weiß nie, wer noch aller auftauchen wird", jubelt Organisator Marcus Vetter.

Wie in den vergangenen Jahren ist das Prater Catchen an beiden Tagen restlos ausverkauft.