Misolic
Davis-Cup-Schock:

Misolic wegen Verkühlung out - Neumayer Ersatz

12.09.25, 15:15
Filip Misolic fehlt beim Davis-Cup-Achtelfinale in Ungarn wegen einer Verkühlung. Österreichs Nummer eins ist bereits abgereist, für ihn wurde Lukas Neumayer nachnominiert. Der Salzburger tritt am Freitag gegen Marton Fucsovics an.

Das österreichische Davis-Cup-Team muss beim Achtelfinale in Debrecen auf Top-Spieler Filip Misolic verzichten. Der Steirer fiel wegen einer Verkühlung aus und ist bereits abgereist. Als Ersatz wurde Lukas Neumayer nachnominiert.

Neumayer springt gegen Fucsovics ein

Der Salzburger wird am Freitag im zweiten Einzelmatch gegen Marton Fucsovics antreten. Zuvor bestreitet Jurij Rodionov das erste Match gegen Fabian Maroszan. Österreich tritt ohne seinen einzigen Top-100-Spieler an.

Wichtiger Länderkampf

Das Team spielt in Ungarn um den Einzug unter die letzten acht Teams des Davis Cups. Die Begegnung findet am Freitag und Samstag in Debrecen statt.

