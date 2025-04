Nach Krebs-Erkrankung: Neuer Partner für Alex Horst

Aufgrund der schweren Erkrankung von Laurenz Leitner muss sich Alex Horst für die Beachvolleyball Saison 2025 mit einem neuen Blockpartner arrangieren.

Nach Absprache mit dem Nationalteamtrainer Martin Olejnak wird unser zweifacher Olympia-Starter und Vize-Weltmeister künftig mit Paul Pascariuc antreten. Das Team hat es bereits Ende 2024 beim Challenge-Event in Nuvali (PHI) gegeben, wo sie bis ins Viertelfinale vorgedrungen sind und unter anderem Schachter/Picket (CAN) und Dressler/Berger (AUT) geschlagen haben. Das Polizei-Sport Team wird beim nationalen Tourauftakt von 1.-4. Mai in Neusiedl, gemeinsam mit allen win2day Beach-Nationalteams, antreten und dann Mitte Mai beim FIVB Challenge Event in Xiamen (CHN) aufschlagen.

Alex Horst: „Ich wünsche Laurenz alles Gute und eine schnelle Genesung. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass mir der ÖVV mit Paul Pascariuc einen Blocker zur Verfügung stellt, mit dem ich national und international gewinnen kann. “

Paul Pascariuc: „Die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten sind gut verlaufen, auch von Nuvali weiß ich wie Alex tickt - er will gewinnen. Ich nehme die Chance dankend an und freue mich wieder mit Alex auf Punktejagd gehen zu können.“