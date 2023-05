Nächstes Drama beim Giro d'Italia: Mitfavorit Geoghegan Hart muss nach Crash aufgeben

Der Giro d'Italia steht weiterhin unter keinem guten Stern: Mit Tao Geoghegan Hart muss der nächste Gesamtsieg-Favorit nach einem schrecklichen Crash auf der nassen Fahrbahn bei der Rundfahrt aufgeben.

Nach Remco Evenepoel und Rigoberto Uran (jeweils coronabedingt) verlässt mit Tao Geoghegan Hart der nächste Superstar die Italenrundfahrt früher als geplant. Der Gesamtsieger von 2021 lag in der Gesamtwertung fünf Sekunden hinter dem Führenden und Teamkollegen Geraint Thomas auf Platz 3. Der Abschnitt am Mittwoch war der längste des 106. Giro d'Italia und fordert somit ein prominentes Opfer.

Die starken Regenfälle im Norden Italens sorgen auch für Chaos bei der ersten Grand Tours des Jahres. Während einer Abfahrt auf der nassen Fahrbahn war Geoghegan Hart Opfer einer Kettenreaktion. Der 28-Jährige stürzte allerdings so heftig, dass er vom Krankenwagen abtransportiert werden musste. Sogar die Veranstalter sind aufgrund des Wetters besorgt, meinten vor dem Start der Etappe, dass ihnen das Wetter mehr Angst bereitet, als die Corona-Probleme im Peloton.

❗️ 2023 İtalya Bisiklet Turu'nun 11. etabında büyük bir kaza meydana geldi



???? Kazada genel klasman favorileri Primoz Roglic ve Geraint Thomas da düşerken, bir diğer genel klasman favorisi Teo Geoghegan Hart turdan ambulansla ayrıldı#GirodItalia pic.twitter.com/boEyKs5m4a — Medyascope Spor (@MedyascopeSpor) May 17, 2023

Für schlimme Szenen sorgte wenig später Movistar-Pilot Oscar Rodriguez. Der Spanier war zu schnell unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er donnerte gerade aus in eine Hausmauer und musste ebenfalls von den Ärzten untersucht werden.

Covid wütet weiter

Doch auch Covid sorgt weiter für Chaos im Fahrerfeld. Die Mannschaft von Evenepoel muss beim Giro d'Italia weitere Ausfälle wegen des Coronavirus verkraften. Mittwochfrüh teilte Soudal mit, dass Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke und Mattia Cattaneo positiv getestet wurden und das Rennen verlassen. Vom Team AG2R musste der Italiener Andrea Vendrame mit Covid-19 aufgeben. Insgesamt verließen bereits 14 Fahrer aufgrund von Covid-Erkrankungen den Giro.

Am Sonntagabend war Gesamtleader Evenepoel nach seinem Sieg im Einzelzeitfahren positiv getestet worden. Am Tag zuvor hatte es bereits Italiens zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna erwischt. Daraufhin führte die Rennorganisation RCS am Montag die Maskenpflicht wieder ein.