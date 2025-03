Neo-Österreicher durchbricht sensationell "Schallmauer" im Marathon

Eine Woche vor dem Vienna City Marathon sorgte ein Neo-Österreicher in New York für eine Sensation.

Aaron Gruen blieb am Sonntag beim McKirdy-Marathon im Bundesstaat New York in 2:09:51 Stunden als erster Österreicher unter 2:10 Stunden. Der 26-jährige Wahl-Amerikaner verbesserte damit die bisherige Bestmarke von Peter Herzog aus dem Jahr 2020 um 15 Sekunden. Gruen besitzt laut ÖLV seit 2022 die österreichische Staatsbürgerschaft, weil er ein Nachfahre von jüdischen Weltkriegsflüchtlingen aus Wien ist.

Persönliche Bestzeit um 4 Minuten unterboten

Seine persönliche Bestzeit aus dem Vorjahr unterbot Gruen auf einem 4,7-km-Rundkurs als Drittplatzierter um über vier Minuten. "Das Training im Vorfeld lief perfekt, aber bei einem Marathon weiß man nie, was kommt. Ich bin sehr dankbar, Österreich repräsentieren zu können, und freue mich sehr über den Rekord", sagte der in München aufgewachsene Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners. Unser Sensationsmann verspricht: "Das war sicher nicht die schnellste Zeit in meinem Leben. Ich habe noch viel mehr in mir drinnen."

Mit seiner ÖLV-Rekordzeit unterbot Gruen das Limit für die WM in Tokio (dazu muss er allerdings auch unter den schnellsten 100 Marathonläufern weltweit bleiben), sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028.