Handball Nationalteam Frauen
Österreichs Handballerinnen testen sich gegen Brasilien

19.09.25, 20:57
Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen trifft im letzten Testspiel vor der EURO-Qualifikation auf Ex-Weltmeister Brasilien. Das Freundschaftsspiel dient als wichtiger Gradmesser für die anstehenden Pflichtspiele.  

Das Team von Monique Tijsterman will sich am Samstag (20:25 Uhr/live ORF SPORT +) gegen die starken Südamerikanerinnen messen, die 2013 den WM-Titel holten und seit Jahrzehnten die Panamerikameisterschaften dominieren.

Intensive Vorbereitungswoche

Täglich zwei Trainingseinheiten standen auf dem Programm, um "Systeme zu verinnerlichen und Abläufe zu automatisieren", wie Teamchefin Tijsterman erklärt. Am Donnerstag absolvierten beide Teams ein gemeinsames Training, das aufgezeichnet und analysiert wurde.

Gegner mit Star-Besetzung

Brasilien wird von Bruna De Paula angeführt, die beim Champions-League-Sieger Györi unter Vertrag steht und in der abgelaufenen Saison 64 Treffer in der Königsklasse erzielte. Das Team ist gespickt mit Spielerinnen aus Europas Topligen.

Wichtiger Entwicklungsschritt

Nach dem erfolgreichen WM-Playoff gegen die Türkei will das neu formierte Team weiterwachsen. Katarina Pandza betont: "Einige Abläufe sind noch nicht rund, aber wir sind in der kurzen Zeit zusammengewachsen". Das Spiel soll den letzten Feinschliff vor der EURO-Quali bringen.

