Pogacar gewinnt Flèche Wallonne - Großschartner 82.

Tadej Pogacar feierte seinen zweiten Sieg bei der Flèche Wallonne. Der slowenische Weltmeister entschied den 205,1 km langen Klassiker in Belgien mit zehn Sekunden Vorsprung auf Kevin Vauquelin (FRA) und zwölf auf Tom Pidcock (GBR) für sich. Felix Großschartner beendete das Rennen als 82.

Frühe Attacke bringt Entscheidung

Anders als üblich griff Pogacar bereits an der steilsten Stelle (19%) der 1,3 km langen Mauer von Huy an. Kein Konkurrent konnte dem Tempo des UAE-Teamfahrers folgen. Die belgischen Hoffnungsträger Thibau Nys und Remco Evenepoel landeten abgeschlagen auf den Plätzen acht und neun.

Österreicher ohne Chancen

Großschartner, Teamkollege von Pogacar, kam mit 4:38 Minuten Rückstand ins Ziel. Der 26-jährige Slowene zeigte nach enttäuschenden zweiten Plätzen bei Paris-Roubaix und Amstel Gold Race wieder seine wahre Klasse.

Nächstes Ziel: Lüttich

Am Sonntag geht Pogacar als Top-Favorit bei Lüttich-Bastogne-Lüttich an den Start. Der geplante Triple aus Amstel, Flèche und Lüttich ist zwar geplatzt, doch der Slowene will den letzten Ardennen-Klassiker gewinnen.