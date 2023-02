Österreich-Rundfahrt vor Comeback nach 3 Jahren

Die Österreich-Rundfahrt kehrt nach drei Jahren Pause im Sommer unter neuem Namen als "Tour of Austria" in den Rennkalender zurück.

Als Organisatoren des größten Radrennen des Landes fungieren künftig die fünf österreichischen Continental Teams, nämlich Tirol KTM, Vorarlberg, Felbermayr Wels, Hrinkow Advarics und WSA KTM Graz. Das gab deren Zusammenschluss am Dienstag per Einladung zu einer Pressekonferenz am 8. März in Waidhofen/Ybbs bekannt.

Laut der Website www.tourofaustria.com soll die Rundfahrt in diesem Jahr von 2. bis 6. Juli über die Bühne gehen. In der PK in Waidhofen soll über alle Details informiert werden. Die Ö-Tour war zuletzt 2019 ausgetragen worden. 2020 wurde das Traditionsrennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, 2021 waren finanzielle Gründe die Ursache. Im Vorjahr machte vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Verunsicherung ein Ausscheiden mehrerer Etappenorte die Austragung der 72. Auflage unmöglich.