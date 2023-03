Pogacar nach 4. Etappe im Gelben Trikot

Tadej Pogacar hat mit dem Gewinn der vierten Etappe das Gelbe Trikot des Gesamtführenden bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza übernommen und seine überragende Form unter Beweis gestellt.

Der 24-jährige Slowene verwies im Zielsprint am Mittwoch nach 164,7 Kilometern von Saint-Amand-Montrond zur Bergankunft nach La Loge des Gardes den Franzosen David Gaudu auf Platz zwei. 10 Sekunden vor Gaudu liegt der zweifache Tour-Sieger nun voran.

Die Schlussphase bot mit Attacken von Jonas Vingegaard, Pogacar und Gaudu, dem Gesamt-Ersten, -Zweiten und -Vierten der letztjährigen Tour de France, viel Spektakel. Gregor Mühlberger (Movistar) belegte als bester Österreicher Rang 29 (+2:37), Felix Großschartner wurde 38. (+4:22).

"Es war heute eigentlich nicht mein Ziel, dass ich das Gelbe Trikot übernehme. Aber dazu sagt man natürlich nicht nein", sagte Pogacar im Anschluss an seinen vierten Saisonsieg. Die ersten drei hatte der UAE-Team-Emirates-Profi Mitte Februar bei der Andalusien-Rundfahrt einfahren können, die er am Ende auch gewann. Das fünfte Teilstück des achttägigen Rennens führt am Donnerstag über 212,4 Kilometer von Saint-Symphorien-sur-Coise nach Saint-Paul-Trois-Châteaux. Zu Ende geht die Fernfahrt am Sonntag traditionell in Nizza an der Côte d'Azur.

Beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico blieb indes der Italiener Filippo Ganna (Ineos) 28 Sekunden vor dem Deutschen Lennard Kämna (Bora) in Führung. Eine Tempoverschärfung der niederländischen Jumbo-Visma-Mannschaft um den dreifachen Vuelta-Sieger Primoz Roglic sprengte rund elf Kilometer vor dem Ziel kurzzeitig das Feld. Letztlich wurden die Flüchtigen aber wieder eingeholt und es kam zum erwartenden Massensprint, den der Belgier Jasper Philipsen gewann. Der Osttiroler Felix Gall (AG2R) kam mit dem Feld ins Ziel (83.), Bora-Helfer Patrick Gamper gut viereinhalb Minuten später.