Red-Bull-Team macht aus heimischem Top-Talent einen Deutschen

In wenigen Tagen wird die Partnerschaft von Red Bull und Bora-hansgrohe offiziell. Kurz vor der Tour de France präsentiert das deutsche Rad-Team, mit Superstar Primoz Roglic das neue Trikot, auf dem auch der bekannte Bulle zu sehen sein wird. Bevor man in Frankreich mit Roglic die Jagd nach dem legendären Gelben Trikot eröffnet, stehen in Europa traditionell noch die Nationalen Straßenrad-Meisterschaften an.

Traditionell sind die besten heimischen Fahrer bei dem Team mit Sitz im Ötztal. Von 2017 (Gregor Mühlberger) bis 2022 (Felix Großschartner) gewann jedes Jahr ein Bora-Athlet das Rennen, durch das man ein Jahr lang mit einem speziellen Trikot als Landes-Meister fahren darf. Im Vorjahr überraschte ein Ex-Bora-Fahrer die deutsche Equipe. Gregor Mühlberger holte sich seinen zweiten Staatsmeistertitel - diesmal für Movistar.

Heuer will man sich das rot-weiß-rote Trikot wieder zurückholen und mit dem Bullen auf der Brust besonders glänzen. Als Kapitän wird wohl Routinier Marco Haller ins Rennen geschickt, der auch als Edelhelfer auf der Long List für den Acht-Mann-Kader bei der Tour de France stand. Am Mittwoch veröffentlichte das Team auch, welche Fahrer bei den Meisterschaften im Einsatz sein werden.

Am Sonntag steigt das Straßenrennen in Königswiesen (OÖ). Bei dem Facebook-Posting der Mannschaft von Gründer Ralph Denk konnten heimische Rad-Fans ihren Augen nicht trauen. Eines der absoluten Top-Talente Österreichs wurde dort als Deutscher angegeben. Wurde der 20-Jährige etwa bei seiner dritten Profi-Station etwa zum Deutschen? Wird uns eine der größten Rad-Hoffnungen entzogen?

2021 begann die Karriere von Hajek beim Bora-Jugendteam "Team Auto Eder", es folgte der Sprung ins Ausland. Beim britischen Team Trinity Racing wurde er allerdings nicht glücklich, kehrte zum heimischen Top-Team Tirol KTM Cycling Team zurück, ehe Bora-hansgrohe anklopfte und ihn unter Vertrag nahm.

oe24 fragte bei dem Team an, ob Hajek tatsächlich im deutschen Straßenrennen an den Start gehen würde. Die Entwarnung ließ nicht lange auf sich warten: "Dies war ein Versehen - das sollte natürlich nicht passieren, aber manchmal passieren solche Fehler doch", war die Antwort aus Raubling (GER). Auch Stunden später war der Beitrag noch unverändert auf der Seite des World-Tour-Teams zu sehen.

