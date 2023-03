Sloweniens Radstars Pogacar und Roglic vor Rundfahrt-Gesamtsiegen

Tadej Pogacar hat Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard den nächsten Dämpfer verpasst und steht vor dem Gesamtsieg bei der Traditions-Fernfahrt Paris-Nizza.

Der Radprofi gewann am Samstag auch die siebente Etappe über 142,9 km zum Col de la Couillole hinauf und baute damit seinen Vorsprung weiter aus. Gemeinsam mit Landsmann Primoz Roglic sorgte er so für einen slowenischen Erfolgstag: Roglic gewann den sechsten Abschnitt von Tirreno-Adriatico.

In Frankreich siegte Pogacar (UAE) mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen David Gaudu, sechs Sekunden zurück folgte sein großer dänischer Rivale Vingegaard. Der zweifache Tour-Champion liegt nach seinem siebenten Saisonsieg in der Gesamtwertung nun zwölf Sekunden vor Gaudu und fast eine Minute vor Vingegaard. Am Sonntag endet die Rundfahrt mit der achten und letzten Etappe rund um Nizza. Dabei sind zwar noch fünf Bergwertungen zu meistern, auf den letzten 20 Kilometern geht es aber nach Nizza hinunter.

Gregor Mühlberger (Movistar) kam als 39. (+17:26 Min.) ins Ziel, er ist als Gesamt-30. (+22:03) Bester des österreichischen Trios. Marco Haller (Bora) wurde am Samstag 69. (+25:26), Felix Großschartner (UAE) 77. (+27:21).

In Italien schnappte sich Roglic vom Jumbo-Team nach 193 km von Osimo Stazione nach Osimo den dritten Etappensieg in Folge, er ließ am Samstag die zeitgleichen Tao Geoghegan Hart (GBR) und Joao Almeida (POR) hinter sich. Auch Roglic hat damit auf dem siebenten und letzten Abschnitt am Sonntag die Chance auf seinen zweiten Tirreno-Adriatico-Sieg nach 2019. 18 Sekunden beträgt sein Vorsprung auf Almeida, dahinter lauern auch noch Lennard Kämna (GER/+0:22 Min.) und Geoghegan Hart (+0:23). Der Tiroler Felix Gall (AG2R) liegt in der Gesamtwertung als 21. 1:57 Min. hinter Roglic, er wurde am Samstag 16. (+0:25).