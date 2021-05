Raiders siegen gegen Schlusslicht Mödling

Die Swarco Raiders setzen mit einem 35:21-Sieg gegen Mödling den Tabellenführer,die Vienna Vikings unter Druck.

Die Raiders Tirol haben in der Austrian Football League (AFL) den dritten Sieg im vierten Saisonspiel geholt. Die Tiroler besiegten am Samstag das punktlose Schlusslicht Rangers Mödling mit 35:21. Die Graz Giants setzten sich gegen die Danube Dragons mit 40:14 durch.

Vikings müssen gegen Prag liefern

Am Sonntag sind die Vienna Vikings gegen die Prag Black Panthers gefordert. Die Wiener wollen nach einer spielfreien Woche ihre Tabellenführung weiter behaupten. „Wir haben diese einwöchige Spielpause natürlich genutzt, um uns zu verbessern und weiter zu entwickeln. Dabei haben wir notwendige Korrekturen in Defense, Offense und den Special Teams unter die Lupe genommen und bereits an Game-Plans gefeilt, die wir im Laufe der Saison exekutieren wollen“, meint Vikings-Headcoach Chris Calaycay.