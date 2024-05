Reiterin (36) stirbt nach Sturz

Große Trauer im Reitsport: Die britische Reiterin Georgie Campbell ist nach einem Sturz beim Vielseitigkeits-Turnier in Bicton gestorben.

Das teilte der Dachverband British Eventing am Sonntag mit. Das Unglück ereignete sich am Sonntag bei den International Horse Trials in der Grafschaft Devon.

Nach ihrem Sturz an Hindernis 5b wurde Campbell von medizinischem Fachpersonal untersucht, konnte aber nicht gerettet werden. Das Pferd blieb bei dem Sturz unverletzt.

„Mit tiefstem Bedauern müssen wir bekannt geben, dass Georgie Campbell am Sonntag, den 26. Mai 2024, bei der Teilnahme an den Bicton International Horse Trials in Devon, England, einen tödlichen Unfall hatte“, teilte der Veranstalter mit „Nach ihrem Sturz am Hindernis 5b war sofort medizinisches Personal vor Ort, doch leider konnte sie nicht gerettet werden.“ Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Campbell war eine routinierte Reiterin. Die Britin nahm an über 200 Wettkämpfen teil und holte sechs Titel.