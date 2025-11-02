Rekord-Lauf! Obiri pulverisiert New-York-Bestmarke

Kenia feierte einen Doppelerfolg beim New-York-Marathon. Hellen Obiri pulverisierte den Frauen-Streckenrekord, bei den Männern siegte Benson Kipruto. Eliud Kipchoge belegte bei seinem letzten Karriere-Marathon Rang 17.

Hellen Obiri hat beim New-York-Marathon einen spektakulären Streckenrekord aufgestellt. Die Kenianerin lief die 42,195 km in 2:19:51 Stunden und unterbot die bisherige Bestmarke ihrer Landsfrau Margaret Okayo (2:22:31) aus dem Jahr 2003 um mehr als zweieinhalb Minuten. Es war Obiris zweiter Sieg in Folge in New York.

Hundertstel-Entscheidung bei Männern

Bei den Männern siegte Benson Kipruto in 2:08:09 Stunden mit wenigen Hundertsteln Vorsprung vor seinem Landsmann Alexander Mutiso. Der Kenianer setzte sich im spannenden Finish knapp durch und sicherte Kenia einen Doppelerfolg.

Kipchoges letztes Rennen

Marathon-Legende Eliud Kipchoge beendete seine Karriere mit einem 17. Platz in 2:14:36 Stunden. Der 40-jährige Ex-Weltrekordhalter musste nach etwa 25 Kilometern abreißen lassen. Auch Äthiopiens Leichtathletik-Legende Kenenisa Bekele, dreifacher Olympiasieger auf der Bahn, blieb ohne Chance.

Hassan chancenlos

Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden hatte früh Probleme und landete mit fast fünf Minuten Rückstand (2:24:43) auf Rang sechs. Obiri düpierte damit nicht nur den Streckenrekord, sondern auch die aktuelle Olympiasiegerin.