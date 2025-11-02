Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Kipchoge
© Getty

Kipchoge 17.

Rekord-Lauf! Obiri pulverisiert New-York-Bestmarke

02.11.25, 18:25
Teilen

Kenia feierte einen Doppelerfolg beim New-York-Marathon. Hellen Obiri pulverisierte den Frauen-Streckenrekord, bei den Männern siegte Benson Kipruto. Eliud Kipchoge belegte bei seinem letzten Karriere-Marathon Rang 17.

Hellen Obiri hat beim New-York-Marathon einen spektakulären Streckenrekord aufgestellt. Die Kenianerin lief die 42,195 km in 2:19:51 Stunden und unterbot die bisherige Bestmarke ihrer Landsfrau Margaret Okayo (2:22:31) aus dem Jahr 2003 um mehr als zweieinhalb Minuten. Es war Obiris zweiter Sieg in Folge in New York.

Hundertstel-Entscheidung bei Männern

Bei den Männern siegte Benson Kipruto in 2:08:09 Stunden mit wenigen Hundertsteln Vorsprung vor seinem Landsmann Alexander Mutiso. Der Kenianer setzte sich im spannenden Finish knapp durch und sicherte Kenia einen Doppelerfolg.

Kipchoges letztes Rennen

Marathon-Legende Eliud Kipchoge beendete seine Karriere mit einem 17. Platz in 2:14:36 Stunden. Der 40-jährige Ex-Weltrekordhalter musste nach etwa 25 Kilometern abreißen lassen. Auch Äthiopiens Leichtathletik-Legende Kenenisa Bekele, dreifacher Olympiasieger auf der Bahn, blieb ohne Chance.

Hassan chancenlos

Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden hatte früh Probleme und landete mit fast fünf Minuten Rückstand (2:24:43) auf Rang sechs. Obiri düpierte damit nicht nur den Streckenrekord, sondern auch die aktuelle Olympiasiegerin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden