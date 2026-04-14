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So kann man Wrestling-Legende Mick Foley in Wien treffen
© Getty

Tickets werden knapp

So kann man Wrestling-Legende Mick Foley in Wien treffen

14.04.26, 18:12
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Wrestling-Fans aufgepasst! WWE-Legende Mick Foley kommt nach Wien - es gibt nur noch wenige Tickets für das Meet & Greet mit der Ring-Ikone. 

Einer der größten Namen in der Wrestling-Szene kommt am 18. Oktober nach Wien! Hardcore-Legende Mick Foley gastiert in der Hauptstadt.

Prater Catchen hat den Hall-of-Famer und dreifachen WWE-Champion für ein spezielles Event im Oktober gewonnen. In der Luftburg im Wiener Prater wird es am 18.10. ein Q&A-Event mit "Mankind", "Cactus Jack" und/oder "Dude Love" geben. Foto- und Autogramm-Möglichkeiten für Fans sind ebenso inklusive wie ein 3-Gänge-Menü in Österreichs größtem Bio-Restaurant.

So kann man Wrestling-Legende Mick Foley in Wien treffen
© Getty

Die Gold-Pakete sind schon ausverkauft, auch für die Silber-Tickets um 99 € muss man schnell sein. "Es sind wirklich nur mehr wenige Karten übrig, wir sind bald ausverkauft", erzählt Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter gegenüber oe24. Karten gibt"s noch auf pratercatchen.at.

Berühmt wurde Foley vor allem durch seine legendären und gefährlichen Stunts: 1998 flog er als erster Wrestler überhaupt gegen den Undertaker vom berüchtigten Hell-in-a-Cell-Käfig, ebenso kultig sind seine Hardcore-Schlachten in der damaligen ECW.

So kann man Wrestling-Legende Mick Foley in Wien treffen
© Getty

"Als Wrestling-Fan kommt man nicht am Namen Mick Foley vorbei! Er ist eine absolute Legende und wir freuen uns unheimlich, dass er zu uns nach Wien kommt. Ein Muss für jeden Fan", so Vetter weiter.

Luftburg-Besitzer Paul Kolarik freut sich auf den Star-Besuch: "Da ist Marcus Vetter und seinem Team ein echter Coup gelungen. Wir freuen uns, dass wir Mick Foley in unserem Haus begrüßen dürfen und sind schon gespannt auf einen tollen Abend mit der Wrestling-Legende."

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