Speerwurf-Star Hudson startet bei Diamond League in China

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson startet am 3. Mai bei der Diamond League in Shanghai. Die ÖLV-Rekordlerin ist top vorbereitet: „Alles läuft nach Plan.“

Victoria Hudson, Österreichs Speerwurf-Europameisterin und Sportlerin des Jahres 2024, hat ihren Startplatz für das Diamond-League-Meeting am 3. Mai in Shanghai/Keqiao (China) fixiert. Die Niederösterreicherin bereitete sich zehn Tage lang in Lissabon vor – ohne Verletzungen oder Krankheiten.

Perfekte Vorbereitung

„Wir liegen perfekt in der Zeit, alles läuft nach Plan“, sagte Hudson. Die 27-Jährige hat vier Kilogramm an Muskelmasse zugelegt, was sie widerstandsfähiger macht. „Ich stecke intensive Trainingseinheiten jetzt besser weg“, erklärte sie. Auch ihre neue Wurftechnik mit mehr Anlaufgeschwindigkeit und steilerem Abwurfwinkel fühle sich bereits gut an.

Diamond League: Millionen-Preisgeld

Die Diamond League startet am Samstag in Xiamen (China) und endet am 27./28. August in Zürich. Insgesamt werden 9,24 Mio. US-Dollar (8,10 Mio. Euro) Preisgeld ausgeschüttet. Pro Meeting gibt es 500.000 Dollar, im Finale sogar 2,24 Mio.