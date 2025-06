Straka greift bei härtestem Golf-Major an!

Österreichs Golf-Star Sepp Straka (32) will in Oakmont (USA) Geschichte schreiben. Topform macht Hoffnung auf Major-Sensation.

Sepp Straka (32) ist in bestechender Form und will das nun auch bei einem der härtesten Turniere der Welt zeigen. Bei den am Donnerstag startenden US Open in Oakmont (USA) will Österreichs Golf-Ass nicht nur sein bestes Major-Ergebnis toppen, sondern gleich Geschichte schreiben.

Ziel: Das beste Abschneiden eines ÖGV-Spielers überhaupt. Der 32-Jährige könnte mit einem Platz unter den Top 15 sogar Bernd Wiesbergers (39) Rekord aus dem Jahr 2017 (Platz 16) brechen.

Straka in Topform

Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein: Straka kommt mit zwei PGA-Siegen in der laufenden Saison (La Quinta und Philadelphia) nach Pennsylvania und ist derzeit die Nummer acht der Golf-Welt. Auch die Generalprobe verlief stark: Platz drei beim hochdotierten Signature Event in Dublin. In Oakmont, einem der schwersten Plätze weltweit, gibt Straka sein Debüt und ist bereit für Großes.

Oakmont: Der Monsterkurs ruft

Der berüchtigte Par-70-Kurs gilt mit seinen engen Fairways und tückischen Grüns als Höllenritt selbst für die Besten der Welt. Titelverteidiger Bryson DeChambeau (USA, 31) nannte ihn einst den „härtesten Platz überhaupt“. Doch Straka hat sich mental gewappnet: "Wenn man die Fairways nicht trifft, hat man vom Rough aus keine Chance. Aber ich habe viel gelernt – je öfter man in solchen Drucksituationen ist, desto besser wird man."

In den Statistiken der PGA-Tour liegt Straka ganz vorne: beim Birdie-Durchschnitt ebenso wie beim "Greens in Regulation". Selbst Platz 28 aus 2019 will er nun deutlich übertreffen. Und bei den Buchmachern zählt der Wiener schon zu den heißesten "Außenseitertipps" auf einen Major-Sieg.

Die Jagd ist eröffnet

Auch wenn Favoriten wie Weltranglistenerster Scottie Scheffler (USA, 28), Rory McIlroy (NIR, 36) oder eben DeChambeau (USA, 31) das Rampenlicht beanspruchen, ein starker Straka-Auftritt könnte das Machtgefüge im Golf neu durchmischen. In der Frage nach dem "neuen Major-Gesicht" fällt sein Name inzwischen immer öfter.

Startschuss für das Millionen-Spektakel mit 156 Teilnehmern ist Donnerstag und ganz Österreich hofft, dass Straka nicht nur gut abschneidet, sondern vielleicht sogar für die Sensation sorgt.