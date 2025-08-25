Alles zu oe24VIP
Vingegaard
© Getty

Räder weg!

Team von Vuelta-Leader Vingegaard in Italien ausgeraubt

25.08.25, 10:40
Ausgerechnet das Team von Vuelta-Leader Jonas Vingegaard wurde in der Nacht auf Montag Opfer eines Diebstahls.

Schock bei der Spanien-Rundfahrt. Wie das "Team Visma Leas a bike"  von Leader und Top-Favorit Jonas Vingegaard meldet wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Team-Wagen eingebrochen worden.

Darin befanden sich Räder und technische Geräte, die allesamgt von den Tätern geraubt wurden. "Unsere Mechaniker arbeiten hart, um sicherzustellen, dass das Team vollständig auf die dritte Etappe vorbereitet ist. Die Polizei hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet", heißt es in einer Aussendung.

