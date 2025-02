Trump-Hammer! Er kommt zur Super Bowl

Das Weiße Haus verkündet einen absoluten Hammer: Donald Trump wird als erster amtierender US-Präsident die Super Bowl besuchen.

Am Sonntag krachen im Endspiel der NFL die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs - da wird auch Donald Trump in New Orleans vorbeischauen.

Das Weiße Haus bestätigte, dass der Präsident beim größten Einzelsportereignis des Jahres mit dabei sein wird.

Das sorgt vor allem bei den Sicherheitskräften in New Orleans für Kopfzerbrechen. Ohnehin ist die Super Bowl schon das Sportevent mit den allergrößten Sicherheitsvorkehrungen.

Bisher nie ein Präsident vor Ort

Daher hatten die bisherigen Präsidenten einen Besuch beim NFL-Endspiel gemieden. Mit der Anwesenheit von Trump werden die Sicherheitsmaßnahmen noch mehr verschärft.