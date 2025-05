Verletzung nach Horror-Crash! Tour de France wohl ohne Superstar

Die Rad-Welt steht unter Schock: Die Tour de France findet nach einem schrecklichen Unfall heuer wohl einne der absoluten Superstars statt.

Während der Giro d'Italia in die entscheidende Woche geht, bereiten sich die besten Radfahrer der Welt derzeit auf die Tour de France ab 5. Juli vor. Doch der Countdown zum wichtigsten Radrennen des Jahres endete für einen absoluten Superstar fatal.

Die meisten Favoriten bereiten sich gerade in Höhentrainingslagern auf die große Schleife vor. Doch auch hier bekommen die absoluten Spitzenfahrer Sonderstatus von ihren Teams. Der dreifache Toursieger Tadej Pogacar machte am Wochenende einen Abstecher nach Monaco zum Formel-1-Grand-Prix. Für den Teamkollegen von Felix Großschartner ist der Fokus dennoch voll und ganz auf den vierten Gesamtsieg gerichtet.

Sein größter Rivale im Frühling, Mathieu van der Poel, hingegen kam seiner zweiten Leidenschaft nach. Der Niederländer und Weltmeister 2023 konnte heuer bereits den Klassiker Paris-Roubaix und Milan-Sanremo gewinnen, wo er der einzige war, der Pogacar schlagen konnte.

Horror-Crash in Tschechien

Neben den Straßenrennen ist er auch am Mountainbike ehemaliger Europameister. Am vergangenen Wochenende ging er im Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) an den Start. Ein Antreten mit schwerwiegenden Folgen, denn beim Rennen kam er gleich zwei Mal zu Sturz. Nach dem zweiten Crash musste er verletzt aufgeben.

Jetzt ist die Schock-Diagnose da. Der 30-Jährige zog sich einen Bruch am Kahnbein am Handgelenk zu, das gab sein Team Alpecin-Deceunik, wo auch die Österreicher Michael Gogl und Tobias Bayer unter Vertrag stehen, am Montag bekannt.

Über die genaue Ausfall-Dauer wollte sich das belgische World-Tour-Team nicht äußern. Ein Start bei der Tour de France ist aber sehr unwahrscheinlich, da Van der Poel in der wichtigen Vorbereitungsphase verletzt fehlen wird. Was das für den achtköpfigen Team-Kader bedeutet, ist noch offen. Michael Gogl war ohnehin gesetzt, allerdings ist es nun denkbar, dass man sich voll und ganz auf Siege von Sprint-Ass Jasper Philipsen verlässt und das Team um den schnellen Belgier herum aufbaut. Das könnte auch eine gute Chance für ein mögliches Tour-Debüt von Bayer sein.