Wiener Klubs patzen in der AFL

Einen Tag zum Vergessen erlebten die Vienna Vikings und Danube Dragons in Week 7 der AFL.

Nach dem 7. Spieltag ist die heimische Football-Liga wieder spannender als jemals zuvor. Drei Spieltage vor Schluss führen die Dragons aufgrund der gewonnenen direkten Duelle mit den Graz Giants die Tabelle im Grunddurchgang mit 5 Siegen und 2 Niederlagen an. Die Vienna Vikings haben weiterhin vier Siege am Konto und Meister Prague Black Panthers pirscht sich, wie im Vorjahr, leise von hinten an.

Diese Woche hätten die ersten zwei Entscheidungen fallen können. Doch es kam alles anders. Bereits am Samstag feierten die Salzburg Ducks mit einem 29:20-Erfolg gegen die Swarco Raiders Tirol den ersten Saisonsieg und verhinderten dabei das vorzeitige Saisonende.

Dragons glücklos in Tschechien

Damit stand bereits fest, dass die Danube Dragons auch im Falle eines Sieges ihr Play-off-Ticket noch nicht fix in der Tasche haben. Doch auch im ersten Sonntags-Kracher gab es eine kleine Überraschung. Die Panthers setzten sich gegen den Liga-Leader klar mit 20:10 durch und sind mit mittlerweile drei Siegen wieder mittendrin im Spitzenfeld.

„Die Panthers haben ein großartiges Spiel gemacht. Ich habe mein Team offenbar nicht gut eingestellt. Das ist mein Fehler. Wir haben jetzt eine Bye Week. Diese werden wir nutzen, um uns wieder aufzurichten“, hadert Dragons-Coach Fred Armstrong nach dem Spiel mit dem Ergebnis.

Giants bleiben gegen Vikings unbesiegt

Im letzten Spiel der Runde kam es zu einem packenden Schlagabtausch in Wien Simmering. Die Graz Giants setzten sich im Liga-Klassiker gegen die Vienna Vikings hauchdünn mit 20:19 durch und können damit mit den Dragons wieder gleichziehen.



AFC Vienna Vikings Head Coach Benjamin Sobotka: „Ein Spiel der zwei Halbzeiten. Wir waren vor der Pause mit der Defense dominant und auch die Offense hat es sehr gut gemacht. Dann haben wir leider in der Defense nachgelassen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen.“ Bitter für die Steirer war der Verlust von Quarterback Mateo Renteria in der Schlussphase. Für den US-Import kam Bastian Steinmair in die Partie, der den Sieg über die Zeit rettete.



„Wir haben gekämpft, wollten den Sieg unbedingt. Bastian Steinmair konnte nach dem Ausfall von Renteria seine Chance nutzen und hat das Spiel letztendlich für uns gewonnen. Er ist ein junger, talentierter Quarterback. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch von ihm sehen werden“, war Giants-Trainer Stefan Pokorny erleichtert.

Zwei Teams bekommen keine Pause

Während sich die Giants und die Dragons nach dem fordernden Spieltag eine Woche Pause verdient haben, empfangen nächste Woche die Prague Black Panthers im Final-Re-Match die Vienna Vikings. Eine Woche später kommt es in Wien zum heiß ersehnten Rückspiel im Derby gegen die Dragons.Für die Wikinger war die Niederlage hingegen ein herber Rückschlag. Denn nun muss man die nächsten drei Spiele gewinnen und hat im Falle einer Play-off-Teilnahme dennoch das Heimrecht nicht garantiert. Derzeit deutet alles auf ein packendes Liga-Finish hin.