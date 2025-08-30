St. Pölten in 2. Liga nach 2:0 bei Rapid II wieder Erster

Der SKN St. Pölten hat am Samstag wieder die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Liga übernommen.

Die Niederösterreicher feierten einen 2:0-Auswärtssieg über Rapid II und liegen damit zwei Punkte vor der Admira, die sich bereits am Freitag 4:0 bei Austria Klagenfurt durchgesetzt hatte. Austria Salzburg und Amstetten trennten sich mit einem 2:2. Kapfenberg gewann bei Stripfing 1:0, der FAC holte einen 2:0-Auswärtserfolg über Sturm Graz II.

Ein Doppelschlag fixierte den SKN-Erfolg über die Jung-Hütteldorfer - Marc Stendera traf in der 60. Minute, der von Rapid ausgeliehene Furkan Dursun zwei Minuten später. In Salzburg gingen die Gastgeber schon nach wenigen Sekunden durch Paul Lipczinski in Führung. Danach scorten Matthias Gragger (13.) und Joshua Steiger (16.) für Amstetten, ehe Denizcan Cosgun das 2:2 gelang (65.).

Das Goldtor für den neuen Fünften Kapfenberg gegen Stripfing erzielte Julian Turi (87.), der drei Punkte hinter St. Pölten liegende Dritte FAC entführte dank eines Doppelpacks von Marcus Maier (11., 62.) drei Punkte aus der Steiermark.