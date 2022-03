Anna Veith: Intime Einblicke in neuer Doku

Ski-Fans aufgepasst! Am Montag wird Olympiasiegerin Anna Veith zum TV-Star.

Zwei Gesamtweltcupsiege, drei Weltmeistertitel, ein Mal Olympisches Gold -kaum eine heimische Wintersportlerin stand derart im Fokus der Öffentlichkeit wie die heute 32-jährige Salzburgerin. Doch Blicke hinter die Fassade des Skistars waren (insbesondere nach ihrem Rücktritt vor rund zwei Jahren) nur bedingt möglich. Anna Veith - Die unbekannte Bekannte lautet nun der treffende Name der neuen ServusTV-Dokumentation.

In dieser spricht Österreichs bisher letzte Gesamtweltcupsiegerin am Montag (22.30 Uhr, ServusTV) offen wie nie über die Höhen und Tiefen ihrer einzigartigen Karriere und gibt Einblicke in eine Persönlichkeit, die von außen oft nur als attraktive Sportlerin und Siegmaschine gesehen wurde.

Triumphe, Krach mit dem ÖSV und Verletzungen

Wie hat Anna Veith ihre Triumphe, ihre Auseinandersetzung mit dem ÖSV oder Tragödien, wie mehrere schwere Knieverletzungen, selbst erlebt? Für die Antwort wurden die Jungmama, Angehörige, Freunde und Begleiter zweieinhalb Jahre mit der Kamera begleitet.