Barca-Kicker Riqui Puig gibt Autogramm auf Ferkel

Barcelona. FC-Barcelona-Kicker Riqui Puig hat einen höchst ungewöhnlichen Autogrammwunsch erfüllt: Als er nach dem Nachmittagstraining am Steuer seines Wagens das Trainingsgelände des spanischen Fußball-Topvereins verließ, bat ihm ein Fan um ein Autogramm auf den Rücken eines Ferkels. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kritzelte durch das Autofenster seine Unterschrift auf das spanische Nationaltrikot, welches das junge Hausschwein trug.

Riqui Puig signing an autograph on a pig. You can’t make this up ???? pic.twitter.com/rC51C3JqiA