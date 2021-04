Eine Sache die der Stürmer-Star nicht kann? Der Schwede versucht sich als Schauspieler im neuen "Asterix und Obelix"-Film.

Zlatan Ibrahimovic geht unter die Schauspieler. Der Fußballstar in Diensten des AC Milan ist für eine Rolle des neuen "Asterix und Obelix"-Films vorgesehen. Der Stürmer, der mit 17 Treffern in allen Bewerben in dieser Saison Milans Topscorer ist, bestätigte die Gerüchte indirekt mit einem Instagram-Post. Ein Bild, auf dem der Name "Antivirus" zu sehen ist, den Namen seiner Rolle. Der Film soll 2022 veröffentlicht werden.

Ein Künstler - nicht nur im Sport

Ibrahimovic hatte sich beim Sanremo-Musikfestival im vergangenen März bereits als Sänger versucht und hatte mit Bologna-Coach Sinisa Mihaljovic ein Duett zum Besten gegeben. Der neue Asterix-Film soll "Asterix und Obelix: die Seidenstraße" heißen.