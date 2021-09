Marcel Hirsche äußerte sich erstmals öffentlich zur Trennung von Ehefrau Laura.

Der Rekord-Gesamtweltcupsieger hat gestern anlässlich der Eröffnung des neuen Flagship-Stores von Bründl Sports seine eigene Skimarke Van Deer präsentiert. All sein Herzblut und Know-how als Skiläufer stecke in diesem Produkt, das alle Kategorien des Alpinskis abdeckt: Vom FIS-Ski über Pisten-Ski bis hin zum Touren-, Powder-und Kinder-Ski. "Dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen", prophezeite der achtfache Gesamtweltcupsieger.

"In diesem Winter wird mit einer Erstauf lage von 1.500 Paar Ski gestartet", erklärte Hirscher. Der "Handmade"-Ski wird in Mittersill im Pinzgau angefertigt. Das hochpreisige Produkt gibt es in zehn bis 15 Modellen, es kostet zwischen 700 Euro und 1.000 Euro und ist in Österreich exklusiv in ausgewählten Shops von Bründl Sports erhältlich. Der Markenname Van Deer weist auf den Familiennamen des ehemaligen Skistars hin. "Van" heißt aus dem Niederländischen übersetzt "von" und "deer" aus dem Englischen übersetzt "Hirsch".

Hirscher sprach erstmals über Trennung

Im Rahmen des Pressetermins äußerte sich Hirscher erstmals auch zu seiner privaten Situation, nachdem Anfang August die Trennung von seiner Ehefrau Laura öffentlich wurde. Hirscher stellte klar: "Leider funktioniert nicht immer alles so, wie man es geplant hat." Er bedankte sich bei seiner Frau für die "wundervollen" 13 gemeinsamen Jahre, sie habe ihm mit den beiden Kindern "das Größte geschenkt, was man im Leben haben kann".