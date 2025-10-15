Neue TV-Show mit Andreas Herzog (56)

Jetzt wird’s heiß für den ehemaligen ÖFB-Rekordteamspieler.

Am Samstagabend um 20 Uhr bekommt der 103-fache Teamspieler zwei mutige Herausforderer: Nora und Niko (beide 12) vom USC Kirchberg/Altenwörth treten in der neuen Sky-Show „Herzog gegen Herzig – Die Next Generation Show“ gegen die Fußball-Ikone an.

Mit Köpfchen zum Sieg

Fünf knallharte Spielrunden warten auf die rot-weiß-rote Legende. Technik, Köpfchen, Speed – alles ist gefragt. Moderatorin Jenny Posch führt durch ein Duell, das es in sich hat. Herzog grinst: „Alles genau meins! Ich freue mich schon wahnsinnig auf die erste Ausgabe.“ Stationen u. a.: „Let’s Schätz“ – knifflige Fragen rund um Sport & Wissen, Bilderrätsel – wer ist schneller im Kopf?, Technikduelle – Wuzzeln, Gaberln, Torwand und Bewegungsspiele wie Tischtennis oder Minigolf.

© Sky

Sechs Ausgaben geplant

Die Kids kämpfen um bis zu 1.000 Euro für die Vereinskassa, Herzog spielt für die Rote Nasen Clowndoctors oder das St. Anna Kinderspital. Für Stimmung sorgen Eltern, Trainer und Teamkollegen der U12 – laut, bunt und emotional. Insgesamt sind für die Saison 2025/26 sechs Ausgaben der Show geplant.