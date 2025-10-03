Alles zu oe24VIP
sporthilfegala 2025

Sporthilfe-Gala

NIKI-Gala in Wien! Straka, Haaser & Tschofenig um Sportler-Titel

03.10.25, 22:45
Bei der NIKI-Gala in Wien werden am 8. Oktober die besten Sportler des Jahres ausgezeichnet. Im Rennen um die Hauptpreise sind Golfer Sepp Straka, Skirennläufer Raphael Haaser und Skispringer Daniel Tschofenig.

In der Wiener Stadthalle werden am Mittwoch, 8. Oktober (19.30 Uhr/live ORF) die NIKI-Auszeichnungen verliehen. Die prestigeträchtige Lotterien-Sporthilfe-Gala kürt die besten österreichischen Sportler des Jahres. In den Hauptkategorien wird es heuer neue Sieger geben.

Top-Favoriten in den Hauptkategorien

Bei den Sportlerinnen des Jahres kämpfen Skeleton-Europameisterin Janine Flock, Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova und Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier um den Titel. Bei den Sportlern stehen Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser, Ryder-Cup-Sieger Sepp Straka und Skisprung-Dominator Daniel Tschofenig zur Wahl.

Formel-1-Legenden werden geehrt

Der Special Award für sporthistorische Verdienste geht fix an die Formel-1-Granden Gerhard Berger, Helmut Marko und Toto Wolff. Besonders im Rampenlicht steht Daniel Tschofenig, der als erster Athlet die Chance auf drei Auszeichnungen hat.

Teams und Trainer im Fokus

In der Team-Kategorie sind das Eishockey-Nationalteam der Männer, das österreichische Skispringerteam und die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri nominiert. Als Trainerpersönlichkeit des Jahres werden Oliver Glasner, Andreas Widhölzl oder Tie Santana Bento Crespo ausgezeichnet.

