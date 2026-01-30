Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Alcaraz
© Getty

Australian Open

5-Satz-Krimi: Alcaraz ringt Zverev nieder

30.01.26, 10:16
Teilen

Der Spanier steht im Finale von Melbourne.

Carlos Alcaraz fehlt nur ein Sieg, um als jüngster Spieler aller Zeiten den "Karriere-Slam" zu fixieren. Der Weltranglistenerste entschied am Freitag einen fast fünfeinhalb Stunden dauernden Halbfinalkrimi bei den Tennis-Australian-Open gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4,7:6(5),6:7(3),6:7(4),7:5 für sich und darf weiter von seinem Premierenerfolg in Melbourne träumen. Finalgegner am Sonntag ist Titelverteidiger Jannik Sinner oder Major-Rekordchampion Novak Djokovic.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen