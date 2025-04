Alcaraz holt Premieren-Titel in Monte Carlo

Carlos Alcaraz hat erstmals das Masters-1000-Tennisturnier in Monte Carlo gewonnen.

Der Spanier besiegte beim Sandplatz-Klassiker am Sonntag im Finale nach durchwachsenem Beginn den Italiener Lorenzo Musetti mit 3:6,6:1,6:0. Damit überholte Alcaraz in der Tennis-Weltrangliste den Deutschen Alexander Zverev und ist nun hinter Jannik Sinner aus Italien neuer Zweiter. Alcaraz spielt kommende Woche topgesetzt in Barcelona, Zverev ebenso als Nummer eins gereiht in München.

"Ich freue mich sehr, zum ersten Mal in Monte Carlo zu gewinnen. Es war eine wirklich schwierige Woche mit vielen schwierigen Situationen", sagte Alcaraz. "Ich bin stolz darauf, wie ich mit allem umgegangen bin. Es war ein schwieriges Monat für mich. Es macht mich glücklich, hierherzukommen und zu sehen, wie sich die harte Arbeit auszahlt."

Sinner auf Trainingsplätzen wieder zugelassen

Musetti musste sich während der Partie am rechten Oberschenkel behandeln lassen, im letzten Satz gelangen ihm sichtlich angeschlagen nur noch acht Punkte. "So habe ich mir nicht gewünscht, ein Match zu gewinnen", meinte Alcaraz, der in der Weltrangliste nur noch Sinner vor sich hat. Dieser durfte am Sonntag wieder auf die offiziellen Trainingsplätze zurückkehren. Die dreimonatige Sperre nach dem Vergleich mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) geht aber noch bis zum 4. Mai.