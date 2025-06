Alcaraz jagt Wimbledon-Geschichte!

Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz (22) will in Wimbledon Historisches schaffen: Mit dem dritten Titel in Serie würde er sich in die Legendenriege um Federer und Djokovic einreihen. Doch der Spanier interessiert sich nicht für Rekorde, er will nur wieder diese Trophäe in die Höhe stemmen.

Carlos Alcaraz greift nach dem nächsten Meilenstein seiner jungen Karriere. Der 22-Jährige hat in den vergangenen beiden Jahren an der Church Road triumphiert und könnte ab Montag der erst fünfte Spieler in der Geschichte sein, der Wimbledon drei Mal hintereinander gewinnt. Nur Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer und Novak Djokovic ist dieses Kunststück bislang gelungen. "Ich bin hier, um wirklich wieder zu gewinnen. Ich will diese Trophäe zurückhaben", kündigte Alcaraz vor seinem ersten Match gegen Italiens Altmeister Fabio Fognini (38) an. Auf dem "heiligen Rasen" fühlt sich Alcaraz wie im Flug Die Trophäe hat der Spanier vor Turnierstart wieder im All England Club abgegeben, in zwei Wochen soll sie wieder ihm gehören. Im Vorjahr holte Alcaraz den Titel im Finale gegen Djokovic (38). Für den Serben, selbst siebenfacher Wimbledon-Champion, war klar: "Er ist der Titelverteidiger." Deshalb habe es ihn gefreut, dass Alcaraz ihn als Trainingspartner gewählt hat. Doch Alcaraz geht nicht nur mit Respekt, sondern vor allem mit breiter Brust in die Mission Titel-Hattrick. Nach dem French-Open-Triumph gegen Jannik Sinner (23) und dem Sieg beim Queen’s Club ist sein Selbstvertrauen riesig. Ehemals Sandplatz-Spezialist, spricht Alcaraz nun über das Spiel auf Rasen als jenes, das am schönsten anzusehen sei. "Die Bewegung auf Rasen gut hinzukriegen, ist hart. Aber wenn man es einmal hat, fühlt es sich an wie fliegen.", schwärmt der Spanier.