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Alcaraz
© Getty

Überraschendes Aus

Alcaraz scheitert in Miami schon in Runde 3

23.03.26, 09:24
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Carlos Alcaraz ist am Sonntag überraschend schon in der dritten Runde des ATP-1000-Turniers in Miami ausgeschieden.  

Der 22-jährige Weltranglisten-Erste aus Spanien unterlag dem US-Amerikaner Sebastian Korda 3:6,7:5,4:6. Der Australian-Open-Sieger hatte zuvor in fünf Duellen mit dem Weltranglisten-36. nur einmal verloren. Trotz der Niederlage bleibt seine Position an der Spitze der Weltrangliste ungefährdet, selbst wenn Verfolger Jannik Sinner das Turnier gewinnen sollte.

Nach Turniersiegen in Melbourne und Doha bleibt Alcaraz damit ohne Titel beim sogenannten "Sunshine Double" in den USA. In der Vorwoche war er beim Turnier in Indian Wells in den Halbfinals am Russen Daniil Medwedew gescheitert. Sinner kann den Rückstand im Falle eines Turniersiegs auf 1.240 Punkte verringern, da Alcaraz im Vorjahr schon in Runde zwei ausschied, hatte er aber nicht viele Zähler zu verteidigen.

Nach seinem überraschend frühen Aus blickte er schnell auf den bevorstehenden Wechsel auf seinen Lieblingsbelag. "Die Sandplatzsaison steht vor der Tür. Ich habe einige wirklich gute Turniere, auf die ich mich schon sehr freue", sagte der siebenfache Grand-Slam-Sieger. "Jetzt brauche ich aber erst einmal ein paar Tage Auszeit, um abzuschalten und neue Kraft zu tanken."

Sinner, Zverev, Rybakina ungefährdet

Sinner steht nach einem 6:3,6:3 über den Bosnier Damir Dzumhur ebenso in Runde drei wie Alexander Zverev (GER-3), der den US-Amerikaner Martin Damm 6:2,6:4 ausschaltete. Indian-Wells-Sieger Sinner trifft nun auf den Franzosen Corentin Moutet, Zverev auf Altstar Marin Cilic. Bei den Frauen kamen die Topstars wie Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina und Jessica Pegula jeweils in zwei Sets weiter, Jasmine Paolini (ITA-7) und Elina Switolina (UKR-9) scheiterten vorzeitig.

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