Halbfinale: Jastremska schafft Sensation und trifft auf Zheng

Die Ukrainerin Dajana Jastremska hat als erste Qualifikantin seit 46 Jahren das Halbfinale der Australian Open erreicht. Dort trifft sie morgen auf die 2-fache WTA-Titelträgerin Qinwen Zheng.

Die 23-Jährige bezwang im heutigen Viertelfinale in Melbourne die Tschechin Linda Nosková mit 6:3, 6:4 und zog erstmals in die Vorschlussrunde bei einem Grand Slam ein. Jastremska steht als erste Qualifikantin seit 46 Jahren im Halbfinale "down under" und schreibt damit Geschichte. Sie verwandelte in der Rod Laver Arena nach 1:19 Stunden ihren ersten Matchball und machte ihren bisher größten Erfolg perfekt. Nosková bezwang bereits in der 3. Runde völlig überraschend die Weltranglistenerste Iga Swiatek.

Halbfinale steht fest

Das Halbfinale des Frauen-Bewerbs der Australian Open ist jetzt komplett: Die Chinesin Qinwen Zheng zieht heute mit einem 6:7 (4), 6:3, 6:1-Erfolg über die Russin Anna Kalinskaya als letzte Spielerin unter die letzten Vier ein.

Widmung an die Heimat

Nach ihrem geschichtsträchtigen Sieg sagt Jastremska: "Es ist schön Geschichte zu schreiben. 1978 war ich noch nicht einmal geboren. Es hat sich gar nicht so angefühlt, dass ich richtig gut gespielt habe. Aber ich bin überglücklich, dass ich im Halbfinale stehe." Die Ukrainerin widmete ihren überraschenden Siegeszug ihren Landsleuten und schreibt auf die Linse der Fernsehkamera: "Ich bin stolz auf unsere Kämpfer in der Ukraine." Der übliche Brauch im Tennis besagt, dass die Sieger und Siegerinnen nach dem Spiel Botschaften auf die Kameras schreiben.