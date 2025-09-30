Comeback in Shanghai! Ofner: "Bin ready" für Comeback gegen Nardi

Sebastian Ofner ist vor seinem Comeback in Shanghai optimistisch. Der Steirer will seine Negativserie beenden. Parallel holt Carlos Alcaraz in Tokio seinen dritten Titel in Folge, Jannik Sinner steht in Peking im Finale.

Sebastian Ofner ist vor seinem Tour-Comeback in Shanghai wieder guter Dinge. Der 29-jährige Steirer kehrt nach etwas mehr als fünf Wochen Pause zurück und trifft dank "protected ranking" auf Luca Nardi. "Mir geht es so weit wieder sehr gut. Ich habe ein bisschen die Akkus auftanken können, habe aber auch viel trainiert", berichtete Ofner.

Comeback nach Trainingspause

In den ersten Tagen seiner Auszeit habe Ofner viel Fitness trainiert, seit etwa zehn Tagen steht er wieder auf dem Platz. "Die ersten Trainings in Shanghai waren echt gut, alles top", so der Schützling von Wolfgang Thiem. Gegen Nardi ist Ofner positiv eingestellt: "Aber ich bin gut eingestellt und ready."

Alcaraz dominiert die Tour

Carlos Alcaraz gewann in Tokio das Finale gegen Taylor Fritz mit 6:4,6:4 und feierte seinen dritten Titel in Folge. Der Spanier hat 42 seiner vergangenen 43 Matches gewonnen und holte bereits seinen achten Saisontitel. "Es ist eine tolle Saison, ohne Zweifel meine bisher beste", sagte der 22-Jährige.

Sinner im Finale von Peking

Jannik Sinner zieht in Peking mit einem 6:3,4:6,6:2-Sieg über Alex de Minaur ins Endspiel ein. Überraschend trifft der Wiener auf den 19-jährigen US-Amerikaner Learner Tien, der erstmals in einem Tour-Finale steht. Selbst mit einem Titel könnte Sinner Alcaraz nicht von der Weltranglistenspitze verdrängen.