Sebastian Ofner
Comeback in Shanghai! Ofner will Negativserie gegen Nardi brechen

29.09.25, 10:42 | Aktualisiert: 29.09.25, 17:20
Sebastian Ofner startet beim ATP-1000-Turnier in Shanghai gegen Luca Nardi. Der Steirer will seine Negativserie beenden, während Filip Misolic in der Qualifikation scheiterte. Ofner kehrt nach Verletzungspause zurück.

Sebastian Ofner startet mit einem wichtigen Comeback beim ATP-1000-Turnier in Shanghai. Der Steirer trifft in der ersten Runde auf den Italiener Luca Nardi und will endlich wieder gewinnen. Seit Wimbledon im Juli wartet Ofner nämlich auf einen Sieg - sechs Mal in Folge kassierte er Erstrunden-Niederlagen.

Nach Verletzung zurück im Tennis-Zirkus

Ofner kehrt nach einer Verletzungspause zurück. Wegen Fersen-OPs nutzt er sein "protected ranking". In den letzten Wochen plagte ihn zusätzlich sein rechtes Handgelenk. Gegen Nardi kennt er sich aber aus: 2023 gewann er beide Duelle auf Challenger-Ebene.

Misolic schon in Quali gescheitert

Für Filip Misolic läuft es derzeit nicht. Der Österreicher verlor in der Qualifikation gegen Christopher Eubanks aus den USA. Auch in Tokio hatte er zuletzt den Einzug ins Hauptfeld verpasst. Für Ofner könnte bei einem Sieg der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard warten.

