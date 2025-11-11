Alles zu oe24VIP
Tennis

Matchball-Drama! Alcaraz bezwingt Fritz bei ATP Finals

11.11.25, 17:28 | Aktualisiert: 11.11.25, 18:48
Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals in Turin auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Der Spanier bezwang Taylor Fritz mit 6:7(2), 7:5, 6:3 und steht vor dem Halbfinaleinzug.

Carlos Alcaraz setzte sich am Dienstag bei den ATP Finals in Turin in einem packenden Dreisatz-Match gegen Taylor Fritz durch. Der Weltranglistenerste gewann nach 2:48 Stunden mit 6:7(2), 7:5, 6:3 und benötigte dafür vier Matchbälle.

Spannendes Match mit Wende

Der als Nummer sechs gesetzte Fritz gewann den ersten Satz im Tiebreak klar und hielt im zweiten Durchgang mehrere Breakchancen. Doch Alcaraz blieb hartnäckig und erzielte das entscheidende Break zum 4:2 im dritten Satz. Der Spanier musste im gesamten Match zahlreiche Breakbälle abwehren.

Halbfinale im Visier

Alcaraz trifft am Donnerstag in der Gruppe Jimmy Connors auf Lorenzo Musetti. Ein weiterer Sieg würde dem 22-Jährigen nicht nur den Halbfinaleinzug sichern, sondern auch die Jahres-Weltranglistenführung festigen.

Jahres-Nr. 1 zum Greifen nah

"Im ersten Satz habe ich nicht gut gespielt, er dafür wirklich komfortabel", analysierte Alcaraz nach dem Match. "Ich bin daher froh, dass ich noch einen Weg zum Sieg gefunden habe." Gegen Musetti erwartet ihn "ein großes Match", bei dem er "Nummer eins bleiben kann".

Sinner unter Druck

Verfolger Jannik Sinner muss nun auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hoffen und gleichzeitig auf weitere Niederlagen von Alcaraz. Der Italiere trifft am Mittwoch in einer Neuauflage des Wien-Finales auf Alexander Zverev.

