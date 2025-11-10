Alles zu oe24VIP
Taylor Fritz
Tennis:

Fritz besiegte bei ATP Finals Musetti - Nun gegen Alcaraz

10.11.25, 16:39
Taylor Fritz ist mit einem glatten 6:3, 6:4-Sieg gegen Lorenzo Musetti in die ATP Finals gestartet. Der US-Amerikaner trifft nun auf Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

Beim ATP-Finals in Turin setzte sich Taylor Fritz am Montag klar mit 6:3, 6:4 gegen Lorenzo Musetti durch. Der Italiener war erst nach Novak Djokovics Absage als Nachrücker ins Turnier gekommen und musste ohne Vorbereitung antreten.

Fritz zufrieden mit Leistung

"Ich habe eine Menge richtig gut gemacht", zeigte sich der Vorjahresfinalist im Court-Interview zufrieden. Mit dem Sieg führt Fritz nun gemeinsam mit Carlos Alcaraz die Gruppe Jimmy Connors an, der sein Auftaktmatch gewonnen hatte.

Nächste Herausforderung Alcaraz

Bereits am Dienstagnachmittag trifft Fritz auf den spanischen Weltranglistenersten. Für den US-Amerikaner ist es die nächste schwere Aufgabe im mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Jahresabschlussturnier.

Schwierige Bedingungen für Musetti

Finals-Debütant Musetti war erst am Samstag noch in Athen im Einsatz und traf erst am Sonntag in Turin ein. Der Italiener bekommt es in seinem nächsten Match mit Alex de Minaur zu tun, der sein Auftaktmatch gegen Alcaraz verloren hatte.

Sinner startet am Abend

Am Montagabend steigt Südtiroler Jannik Sinner in das Turnier ein. In der Gruppe Björn Borg trifft der Lokalmatador auf Kanadier Felix Auger-Aliassime.

