Alcaraz zurück an Spitze! Österreicher auf Karrierehoch

Carlos Alcaraz ist nach nur einer Woche zurück an der Tennis-Weltranglistenspitze und verdrängt Jannik Sinner. Bei den Österreichern erreichen Filip Misolic, Sinja Kraus und Lilli Tagger Karrierehöchstplatzierungen. Aryna Sabalenka führt das Frauen-Ranking an.

Carlos Alcaraz hat nach nur einwöchiger Unterbrechung die Weltranglistenspitze im Herren-Tennis zurückerobert. Der Spanier liegt jetzt 1.050 Punkte vor Jannik Sinner, nachdem die Punkte der ATP Finals 2024 aus der Wertung gefallen sind . Alcaraz benötigt diese Woche in Turin mindestens zwei Matchsiege, um die Nummer-1-Position bis Jahresende zu verteidigen. Für Sinner ist der Turniersieg Voraussetzung für eine Rückeroberung .

Österreichische Erfolgsmeldungen

Filip Misolic kletterte auf Platz 80 und erreicht damit ein neues Karrierehoch . Bei den Damen verbuchten Sinja Kraus (Platz 105) und Lilli Tagger (Platz 153) ebenfalls Bestmarken . Doppel-Spezialist Lucas Miedler steht mit Position 23 so hoch wie noch nie in seiner Karriere . Julia Grabher bleibt als 92. die beste Österreicherin .

Sabalenka beendet Saison an der Spitze

Im Frauen-Tennis führt Aryna Sabalenka die Weltrangliste trotz ihrer Finalniederlage bei den WTA Finals gegen Jelena Rybakina klar an . Die Belarussin hat fast 2.500 Punkte Vorsprung auf Iga Swiatek . Coco Gauff belegt Rang drei, Rybakina rückte auf Position fünf vor . Das Top Ten wird von osteuropäischen Spielerinnen und US-Amerikanerinnen dominiert .

Davis-Cup-Ausblick

Eine Woche vor dem Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna gegen Italien nimmt Jurij Rodionov Platz 160 ein, Lukas Neumayer Rang 188 . Zum Vergleich: Italiens Einzel-Führungsspieler Lorenzo Musetti ist Neunter der Weltrangliste, Flavio Cobolli 22. und Matteo Berrettini 59. .