Misolic will gegen Van de Zandschulp ins Viertelfinale

Filip Misolic steht beim Heimturnier in Kitzbühel im Achtelfinale. Gegner ist der Niederländer Botic van de Zandschulp – ein Duell mit Brisanz und Erinnerungen.

Filip Misolic steht in Kitzbühel vor seinem zweiten Viertelfinale in der Gamsstadt. Am Mittwoch trifft der 23-jährige Steirer auf Botic van de Zandschulp – ein physisch starker, aggressiv agierender Gegner, der in Runde eins Nicolas Jarry mit 6:4, 4:6, 6:3 ausgeschaltet hat.



Der Niederländer rangiert aktuell außerhalb der Top 100, war aber schon auf Platz 22 der Weltrangliste. Misolic erwartet "ein schweres Match", wie er nach seinem Erstrunden-Triumph betonte. "Er wird aggressiver spielen als Tomas."

Letzter Österreicher im Feld

Mit dem Dreisatzsieg gegen den als Nummer fünf gesetzten Tomas Martin Etcheverry hatte Misolic nicht nur überrascht – er verhinderte auch ein frühes Heim-Aus. Denn mit Ofner, Neumayer und Schwärzler waren alle anderen Österreicher bereits in Runde eins gescheitert.



"Es fühlt sich unfassbar schön an, vor so vielen Fans am Center Court zu spielen", sagte Misolic direkt nach dem Match. Über 2:42 Stunden lieferte er sich mit Etcheverry ein intensives Duell. Nach einem kuriosen ersten Satz mit vier Breaks in Serie und einer medizinischen Auszeit setzte er sich schließlich mit 7:5, 5:7, 6:3 durch.

Mit Druck gut umgegangen

Nach dem verlorenen zweiten Satz fand Misolic wieder ins Match zurück. "Ich habe zuletzt viele enge Matches gespielt – das hilft", sagte er zur mentalen Komponente. Trotz leichter Knieprobleme fühlte er sich körperlich bereit: "Ich habe mich gut erholt – von Schweden bis heute."Misolic war zu Saisonbeginn noch auf Rang 315 abgestürzt, steht im ATP-Race 2025 aber bereits auf Platz 63. Sein Ziel: ein fester Platz unter den Top 100. Und mit Blick auf das Heimturnier sagt er offen: "Ich glaube, dass ich sogar in der Lage bin, den Titel zu holen."