Ofner kämpft in Rom am Geburtstag um erstes ATP-1000-Achtelfinale

Sebastian Ofner steht am Montag, seinem 29. Geburtstag, vor der Chance auf sein erstes ATP-1000-Achtelfinale. Der Steirer trifft in Rom auf den Argentinier Francisco Cerundolo.

Nach seinem überzeugenden Dreisatz-Sieg gegen Weltranglisten-16. Frances Tiafoe (6:2,6:7,6:3) kämpft Sebastian Ofner nun um den Einzug ins Achtelfinale des ATP-1000-Turniers in Rom. "Das war mein bestes Match seit dem Comeback", sagte der Steirer nach dem Erfolg. Gegen Cerundolo tritt er mit 0:2-Bilanz an, sieht sich aber in guter Verfassung: "Wenn ich meine Leistung bringe, kann ich gewinnen."

Historische Chance für Ofner

Ein Sieg würde Ofner nicht nur das erste Achtelfinale auf diesem Turnierlevel bescheren, sondern auch ein mögliches Duell mit Weltranglistenerstem Jannik Sinner ermöglichen. Zudem könnte er wichtige Punkte für die Weltrangliste sammeln, wo er derzeit noch außerhalb der Top 100 steht.

Comeback nach Verletzung

Ofner nutzt nach seiner siebenmonatigen Pause das "protected ranking". Acht Turniere hat er bereits geplant, darunter alle drei Grand Slams. "Vom Spiel her bin ich sogar besser als vor der Verletzung", so der Steirer, der besonders seine Netzpräsenz verbessert hat.