Ofner meistert erste Hürde in Rom – Steirer bezwingt gesetzten Polen

Sebastian Ofner hat in der Qualifikation des Masters-Turniers in Rom einen wichtigen Sieg errungen. Der Steirer setzte sich gegen den gesetzten Polen Kamil Majchrzak durch und steht nun kurz vor dem Hauptfeld.

Sebastian Ofner ist beim Masters-1000-Turnier in Rom erfolgreich in die Qualifikation gestartet. Der Steirer besiegte am Montag den als Nummer zwei gesetzten Polen Kamil Majchrzak mit 6:4, 6:4.

Sieg gegen gesetzten Gegner

Damits steht Ofner nun eine Partie gegen den Sieger der Begegnung zwischen Yannick Hanfmann (Deutschland) und Taro Daniel (Japan) bevor – der Gewinner dieser Partie qualifiziert sich für den Hauptbewerb.

Ofners aktuelle Form

Der Steirer, der kommenden Montag 29 Jahre alt wird, verzichtete in Rom auf die Nutzung seines "geschützten Rankings" (Platz 74) und tritt aktuell als ATP-143 an. Gegen Majchrzak verbesserte er seine Bilanz auf 3:1 Siege.

Comeback nach Verletzung

Erst vor zwei Wochen war Ofner in Madrid nach seiner Verletzungspause auf die ATP-Tour zurückgekehrt, schied dort aber in der zweiten Runde aus. Zuvor hatte er bei vier Challenger-Turnieren zweimal das Viertelfinale erreicht.