Rinderknech folgte Cousin Vacherot ins Shanghai-Halbfinale

Die Cousins Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot haben beim Masters-1000-Turnier in Shanghai erstmals das Halbfinale erreicht. Während Rinderknech auf Daniil Medwedew trifft, muss Vacherot gegen Novak Djokovic antreten.

Beim Masters-1000-Turnier in Shanghai feiern die Cousins Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot einen historischen Erfolg. Beide Tennisprofis sind auf diesem unter den Grand Slams höchsten ATP-Level erstmals ins Halbfinale vorgedrungen und gestalten das Turnier zur Familienangelegenheit.

Rinderknechs souveräner Einzug

Arthur Rinderknech setzte sich am Freitag mit 6:3, 6:4 gegen den kanadischen Weltranglisten-12. Felix Auger-Aliassime durch. "Es ist seit Beginn der Woche unglich und unwirklich, unsere gesamte Familie verfolgt das von daheim aus", sagte der Franzose über sich und den ihn anfeuernden monegassischen Cousin Vacherot.

Historische Rankings erwartet

Während sich Rinderknech am Montag über sein erstes Top-40-Ranking freuen kann, wird es bei Vacherot der erstmalige Vorstoß in die Top 100 sein. Im Halbfinale trifft Rinderknech auf Daniil Medwedew, der sich mit 6:4, 6:4 gegen Alex de Minaur durchsetzte. Vacherot muss gegen Novak Djokovic antreten.

Sabalenkas Wuhan-Dominanz

Beim WTA-1000-Turnier in Wuhan setzte Aryna Sabalenka ihre beeindruckende Siegesserie fort. Mit einem 6:3, 6:3 gegen Jelena Rybakina feierte die Belarussin ihren 20. Matchsieg in Folge bei diesem Event. Sabalenka hatte in Wuhan 2018 und 2019 triumphiert sowie nach Wiederaufnahme des Turniers 2024.

Weitere Halbfinal-Paarungen

Im anderen Halbfinale in Wuhan treten Coco Gauff gegen Jasmine Paolini an. Die Italienerin hatte zuvor die Weltranglistenerste Iga Swiatek besiegt und sorgte damit für eine der Überraschungen des Turniers.