Djokovic
© Getty

Tennis

Djokovic müht sich in 3. US-Open-Runde

27.08.25, 21:25
Tennis-Altstar Novak Djokovic hinterließ auch in der zweiten Runde der US Open keinen perfekten Eindruck, setzte sich am Ende gegen den US-Qualifikanten Zachary Svajda dennoch in vier Sätzen 6:7(5),6:3,6:3,6:1 durch. 

Der Major-Rekordsieger verlor am Mittwoch gegen den US-Qualifikanten Zachary Svajda den ersten Satz im Tiebreak. Danach setzte sich der Serbe gegen einen angeschlagenen Gegner zwar in vier Sätzen 6:7(5),6:3,6:3,6:1 durch. Der 38-Jährige wird sich aber gewaltig steigern müssen, wenn er seine Hoffnungen auf einen 25. Grand-Slam-Titel aufrechterhalten will.

»Nicht glücklich über mein Tennis«

"Ich war nicht so glücklich über mein Tennis", sagte Djokovic, lobte zunächst den Gegner und bekannte dann: "Unglücklich, dass er offenbar mit einer Verletzung zu kämpfen hatte." Svajda hatte sich in den Pausen am Oberschenkel behandeln lassen. Drittrunden-Gegner von Djokovic wird der Brite Cameron Norrie oder der Argentinier Francisco Comesana sein.

Aufgrund einer Armverletzung nicht mehr dabei ist der als Nummer fünf gesetzte Jack Draper. Der im Vorjahr bis ins Halbfinale gekommene Brite musste sein Zweitrundenantreten gegen den Belgier Zizou Bergs am Mittwoch absagen. Jeweils 6:2,6:1-Siege feierten Emma Raducanu und Emma Navarro. Die 2021 in New York zum Titel gestürmte Britin Raducanu fertigte Janice Tjen aus Indonesien ab, Vorjahreshalbfinalistin Navarro ihre US-Landsfrau Caty McNally.

