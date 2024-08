Tennisstar Rafael Nadal nimmt nicht an den US Open (26. August bis 8. September) teil.

Dies verkündete der vierfache US-Open-Sieger am Mittwoch via Social Media. Der 38-Jährige schied zuletzt bei Olympia im Einzel in der zweiten Runde gegen Novak Djokovic aus.

Sein nächster Turniereinsatz ist vom 20. bis 24. September beim Laver Cup in Berlin geplant. Nadal gewann das US Open viermal (2010, 2013, 2017, 2019).