Swiatek
© getty

Tennis

Swiatek und Osaka stürmten bei US Open ins Viertelfinale

01.09.25, 23:03
Japanerin warf Gauff aus Turnier - Miedler im Doppel out.




	Iga Swiatek ist bei den US Open im Eiltempo ins Viertelfinale gestürmt. Die in New York als Nummer zwei gesetzte Polin schlug die Russin Jekaterina Alexandrowa am Montag 6:3,6:1. Swiatek, die 2022 in Flushing Meadows den Titel geholt hatte, hat heuer damit bei allen vier Grand-Slam-Turnieren zumindest das Viertelfinale erreicht. Naomi Osaka steht nach einem 6:3,6:2 gegen Lokalmatadorin Coco Gauff indes zum ersten Mal seit fünf Jahren beim US Open in der Runde der besten acht.







	Osaka, die mittlerweile als Mutter auf der Tennis-Tour unterwegs ist, schaffte erstmals seit ihrem Australian-Open-Sieg 2021 wieder den Sprung ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Bei den US Open hatte die 27-jährige Japanerin 2018 und 2020 triumphiert. Gauff unterliefen zu viele vermeidbare Fehler. Die viermalige Major-Siegerin Osaka trifft nun auf Karolina Muchova. Die Tschechin kam gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk in drei Sätzen weiter. Die 24-Jährige Swiatek bekommt es entweder mit der Amerikanerin Amanda Anisimova oder der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia zu tun.






Bei den Männern endete der Höhenflug des Schweizers Leandro Riedi. Die Nummer 435 des ATP-Rankings scheiterte am australischen Weltranglisten-Achten Alex De Minaur mit 3:6,2:6,1:6. Kein Erfolgserlebnis aus österreichischer Sicht gab es in der zweiten Doppel-Runde. Lucas Miedler und der Portugiese Francisco Cabral (Nummer 12) unterlagen dem tschechisch-polnischen Duo Adam Pavlasek/Jan Zielinski 4:6,4:6.


                                
    


    

